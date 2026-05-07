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Sud du Liban : "Nous sommes assiégés"

information fournie par France 24 07/05/2026 à 10:55

A la Une de la presse, ce jeudi 7 mai, la situation au Liban et les opérations menées par Israël dans le sud du pays. Les compagnies aériennes menacées par le surcoût du carburant, 13 000 vols annulés d'ores et déjà au mois de mai. Un homme positif au hantavirus, soigné à Zurich. Et la victoire du PSG face au Bayern à Munich.

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