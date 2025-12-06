La cheffe de la diplomatie de l'UE, Kaja Kallas, a déclaré samedi que les États-Unis restaient le principal allié de l'Europe, après la publication de la nouvelle stratégie de sécurité américaine, critique envers les institutions européennes.
Stratégie de sécurité américaine: Washington est le "le plus grand allié" de l'UE, dit Kallas
