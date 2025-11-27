Vin chaud, illuminations et foule dense dans les rues du centre-ville : le marché de Noël de Strasbourg, véritable aimant touristique en Alsace, ouvre ses 300 chalets.
Strasbourg s’illumine pour l’ouverture du marché de Noël
