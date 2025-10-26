Avant le premier Clasico de la saison dimanche, Lamine Yamal a lancé les hostilités en déclarant que les joueurs du Real Madrid "volent et se plaignent tout le temps". Les Catalans espèrent s'imposer contre les Madrilènes pour la cinquième fois de suite et prendre la tête du classement de La Liga.
Lamine Yamal lance les hostilités avant le Clasico en critiquant le Real Madrid
