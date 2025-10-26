 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Lamine Yamal lance les hostilités avant le Clasico en critiquant le Real Madrid

information fournie par France 24 26/10/2025 à 12:02

Avant le premier Clasico de la saison dimanche, Lamine Yamal a lancé les hostilités en déclarant que les joueurs du Real Madrid "volent et se plaignent tout le temps". Les Catalans espèrent s'imposer contre les Madrilènes pour la cinquième fois de suite et prendre la tête du classement de La Liga.

Sport

Vidéos les + vues

1

Les égoutiers de Paris, travailleurs de l'ombre essentiels à la ville lumière

information fournie par AFP Video 25 oct.
2

Budget: Laurent Wauquiez se félicite du gel du barème de l'impôt sur le revenu

information fournie par AFP Video 25 oct.
22
3

Barbara Cassin: "Trump et Poutine croient en la puissance du langage, et l'utilisent à leurs fins"

information fournie par France 24 25 oct.
4

Benshi et Le Seuil publient le guide indispensable du cinéma pour les enfants

information fournie par France 24 09:06
5

Côte d'Ivoire: vote dans le calme mais sans grand engouement pour la présidentielle

information fournie par AFP 25 oct.
6

Trump lance sa tournée en Asie avec des accords, avant un sommet avec Xi

information fournie par AFP 12:17
7

Lamine Yamal lance les hostilités avant le Clasico en critiquant le Real Madrid

information fournie par France 24 12:02
8

Budget: Tanguy (RN) dénonce un "mariage entre socialistes et macronistes"

information fournie par AFP Video 10:03
7
1

La Bolivie se choisit un président de centre-droit, après 20 ans de socialisme

information fournie par AFP 20 oct.
2

Zelensky se dit "réaliste" sur les chances d'obtenir des Tomahawk de Trump

information fournie par AFP Video 18 oct.
3

Pourquoi le CAC 40 bat-il des records malgré la crise politique et la dette ?

information fournie par France 24 22 oct.
4

Trump déclare qu'il ne veut pas d'une "rencontre pour rien" avec Poutine

information fournie par AFP Video 22 oct.
5

"Décalage" de la réforme des retraites : Emmanuel Macron sème le trouble

information fournie par France 24 22 oct.
2
6

La patronne du Louvre réclame l'installation d'un "commissariat au sein du musée"

information fournie par AFP Video 22 oct.
12
7

Top 5 IA du 22/10/2025

information fournie par Libertify 23 oct.
8

Les mécanismes du commerce mondial menacés de "dérailler", alerte le secrétaire général de l'ONU

information fournie par AFP 22 oct.
6
1

Gilbert Cette : "Les marchés financiers saluent aujourd'hui la perspective d'une stabilité politique !"

information fournie par Ecorama 09 oct.
1
2

Trade ou Pas Trade : CAC 40, S&P500, l’IA, le Platine, BE Semiconductor, Sodexo, Burberry…

information fournie par SG Bourse 01 oct.
3

Top 5 IA du 22/10/2025

information fournie par Libertify 23 oct.
4

Vente de SFR : vers une hausse du prix des forfaits mobiles et internet en France ?

information fournie par Ecorama 16 oct.
5

Une bulle sur l’or ?

information fournie par Ecorama 16 oct.
1
6

Démission de Lecornu : le CAC 40 de nouveau en zone de turbulences ?

information fournie par Ecorama 06 oct.
7

TotalEnergies mieux valorisée grâce à Wall Street ?

information fournie par Ecorama 29 sept.
3
8

Trump, profit warning, or : les investisseurs sur leur garde ?

information fournie par Ecorama 14 oct.
1

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank