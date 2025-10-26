Plus de 40 ans après le meurtre du petit Grégory, sa grand-tante a été une nouvelle fois mise en examen, vendredi, soupçonnée d'être le "corbeau" qui a revendiqué l'assassinat, sa défense dénonçant une nouvelle "erreur" dans cette enquête chaotique.
Affaire Grégory: 41 ans plus tard, une mise en examen relance l'enquête
