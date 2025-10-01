 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Spike Lee : "Nos frères et sœurs du Bénin nous disent de revenir à la Mère patrie"

information fournie par France 24 01/10/2025 à 13:12

Dans une interview accordée à France 24 en marge de l’Assemblée générale des Nations unies, le réalisateur Spike Lee et sa femme, la productrice Tonya Lewis Lee, sont revenus sur leur nomination en tant qu’ambassadeurs de la diaspora afro-américaine au Bénin. Le pays propose désormais la citoyenneté aux descendants d’Africains réduits en esclavage, sans condition d'investissement. "Nos frères et sœurs du Bénin nous disent de rentrer à la maison, de revenir à la Mère patrie, à nos racines", a insisté l'acteur.

