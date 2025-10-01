Dans une interview accordée à France 24 en marge de l’Assemblée générale des Nations unies, le réalisateur Spike Lee et sa femme, la productrice Tonya Lewis Lee, sont revenus sur leur nomination en tant qu’ambassadeurs de la diaspora afro-américaine au Bénin. Le pays propose désormais la citoyenneté aux descendants d’Africains réduits en esclavage, sans condition d'investissement. "Nos frères et sœurs du Bénin nous disent de rentrer à la maison, de revenir à la Mère patrie, à nos racines", a insisté l'acteur.
Spike Lee : "Nos frères et sœurs du Bénin nous disent de revenir à la Mère patrie"
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro