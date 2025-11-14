 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Arabie saoudite: le youtubeur MrBeast ouvre un parc d'attraction éphémère

information fournie par AFP Video 14/11/2025 à 17:33

MrBeast, le youtubeur le plus suivi de la planète avec plus de 450 millions d'abonnés, a inauguré jeudi en Arabie saoudite un parc d'attractions éphémère inspiré de ses vidéos à succès, nouveau signe de l'appétit du royaume pour le divertissement.

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

Vidéos les + vues

1

Tunisie : nouvelle manifestation à Gabès pour soutenir la plainte contre un complexe chimique

information fournie par France 24 13 nov.
2

Budget: l'Assemblée ne siègera pas ce week-end, une décision "inacceptable" pour la gauche

information fournie par AFP 01:33
29
3

Espagne: le jugement dans le procès inédit du Procureur général mis en délibéré

information fournie par AFP 13 nov.
4

13-Novembre: Wauquiez (LR) invite à "défendre ce à quoi on tient"

information fournie par AFP Video 13 nov.
5

Paul Watson: "Je pense que rien ne sera accompli" lors de la COP30

information fournie par AFP Video 13 nov.
6

13-Novembre: la France, cible "quand les terroristes veulent frapper la démocratie" (Macron)

information fournie par AFP Video 13 nov.
7

Intelligence artificielle : vers l'éclatement d'une bulle ?

information fournie par Sycomore AM 13 nov.
1
8

Ukraine: des immeubles résidentiels endommagés par des frappes russes à Kiev

information fournie par AFP Video 10:01
1

Mercosur: l'accord "recueillera un non très ferme de la France" (Genevard)

information fournie par AFP Video 12 nov.
1
2

L'écrivain franco-algérien Boualem Sansal gracié et transféré en Allemagne

information fournie par AFP 12 nov.
13
3

Webinaire : bien passer ses ordres en Bourse

information fournie par BoursoBank 10 nov.
4

Macron veut "sonner le tocsin" sur les risques des réseaux sociaux

information fournie par AFP Video 12 nov.
1
5

Irak: le Premier ministre sortant revendique la victoire aux législatives

information fournie par AFP 12 nov.
6

Incidents à la Philharmonie: une "défaite collective" selon le Crif

information fournie par AFP Video 07 nov.
7

Inde: le bilan de l'explosion d'une voiture à New Delhi passe à 12 morts

information fournie par AFP 12 nov.
8

Réactions à Bordeaux après la remise en liberté de Nicolas Sarkozy

information fournie par AFP Video 11 nov.
1
1

Budget : le message de S&P sera-t-il entendu ?

information fournie par Ecorama 21 oct.
3
2

Les députés LR ne voteront pas "automatiquement" le budget du gouvernement, prévient Wauquiez

information fournie par AFP 21 oct.
8
3

Les députés LR ne voteront pas "automatiquement" le budget du gouvernement, prévient Wauquiez

information fournie par AFP Video 21 oct.
3
4

Le lundi, c'est private equity : quelles différences entre growth capital et venture capital ?

information fournie par Boursorama 20 oct.
5

Taxe sur les holdings : pire que l’ISF ?

information fournie par Ecorama 21 oct.
6

Top 5 IA du 17/10/2025

information fournie par Libertify 18 oct.
7

Vers une nouvelle crise de la dette aux Etats-Unis ?

information fournie par Ecorama 20 oct.
2
8

Nicolas Bouzou : "Revenir sur la réforme des retraites, c'est du masochisme !"

information fournie par Ecorama 20 oct.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank