MrBeast, le youtubeur le plus suivi de la planète avec plus de 450 millions d'abonnés, a inauguré jeudi en Arabie saoudite un parc d'attractions éphémère inspiré de ses vidéos à succès, nouveau signe de l'appétit du royaume pour le divertissement.
Arabie saoudite: le youtubeur MrBeast ouvre un parc d'attraction éphémère
