Les Bleus verront l'Amérique. Portée par Kylian Mbappé, auteur d'un doublé, l'équipe de France a réussi sa mission et a décroché son billet pour le Mondial-2026 en écrasant l'Ukraine (4-0), jeudi au Parc des Princes.
Mondial-2026: les Bleus et Mbappé écrasent l'Ukraine et obtiennent leur visa pour l'Amérique
