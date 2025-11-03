Spectacle laser, orchestre symphonique, danseurs en tuniques inspirées des fresques antiques, sceptres et couronnes dorées: un spectacle pharaonique a marqué samedi soir l'inauguration officielle du Grand musée égyptien au Caire.
Spectacle pharaonique au Caire pour l'inauguration du Grand musée égyptien
