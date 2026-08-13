Le Paris Saint-Germain a lancé sa saison en s'imposant contre Aston Villa (2-1) en Supercoupe d'Europe, mercredi soir à Salzbourg. Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué ont trouvé le chemin des filets pour le double champion d'Europe en titre.
Vainqueur d'Aston Villa, le PSG conserve son titre en Supercoupe d'Europe
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