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Vainqueur d'Aston Villa, le PSG conserve son titre en Supercoupe d'Europe

information fournie par France 24 13/08/2026 à 07:09

Le Paris Saint-Germain a lancé sa saison en s'imposant contre Aston Villa (2-1) en Supercoupe d'Europe, mercredi soir à Salzbourg. Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué ont trouvé le chemin des filets pour le double champion d'Europe en titre.

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