Les secouristes et les bénévoles continuent de rechercher des survivants sous les décombres et de déblayer les gravats à Pereira, après un tremblement de terre qui a fait plus de 200 morts et détruit des dizaines de bâtiments dans l’ouest du pays. La Colombie a décrété trois jours de deuil national en mémoire des victimes. IMAGES
Colombie: opérations de secours en cours après un séisme de magnitude 7,4
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