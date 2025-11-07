Sonia Rolland : transmettre la mémoire du Rwanda par le cinéma

information fournie par France 24 • 07/11/2025 à 15:23

Sonia Rolland a eu mille vies…. Des podiums au cinéma, du Rwanda à la France, elle connaît le prix de la différence et du déracinement. Sonia Rolland habite avec intensité son nouveau rôle : basketteuse pro à la recherche de son passé dans son dernier film, "Kwibuka", réalisé par Jonas d’Adesky. Avant sa sortie en salle, le long-métrage est montré dans de nombreux festivals internationaux. En Egypte début décembre, comme il l’était à Angoulême, en France, récemment. Sonia Patricelli a rencontrée l'actrice. Elle revient sur son destin inattendu.