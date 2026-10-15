Les dirigeants de l'Union européenne se réunissent jeudi 15 octobre à Bruxelles pour un sommet lors duquel ils débattront des exportations chinoise, de la hausse des prix de l'énergie et du budget du bloc.
Sommet de l'UE : Des débats sur les relations économiques avec la Chine
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