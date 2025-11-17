Le gouvernement organise ce lundi la première édition de Choose France – Édition France, un sommet dédié cette fois… aux entreprises françaises avec, à la clé, 30 milliards d’euros d’investissements sur 151 projets dans l’Hexagone. Objectif : rassurer un patronat inquiet des hausses d’impôts, alors que la réindustrialisation marque le pas.
Sommet Choose France : 30 milliards d’euros d'investissements annoncés
