L'ère du pré-carré français en afrique francophone est terminée. C'est la déclaration d'Emmanuel Macron à son arrivée au Kenya, à la veille de l'ouverture du sommet Africa Forward qui se tient le 11 et 12 mai à Nairobi.
Sommet Africa Forward : l'ère du "pré-carré français" est terminée pour Emmanuel Macron
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