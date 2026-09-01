Le géant de l’ultra fast-fashion a perdu jusqu'à près de 10 % lors de ses premiers échanges avant de terminer sa première journée sur une baisse d'environ 4 %. Déjà valorisé presque quatre fois moins qu'en 2022, Shein doit désormais convaincre qu’il peut réinventer un modèle fragilisé par la concurrence et les nouvelles réglementations.
Shein plonge pour ses débuts en bourse
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