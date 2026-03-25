Les services d'urgences sont mobilisés dans la ville israélienne de Bnei Brak à la suite du tir d'un ou plusieurs missiles en provenance d'Iran. Les services d'urgence du Magen David Adom (MDA) ont indiqué avoir prodigué les premiers soins à neuf blessés à Bnei Brak, près de Tel-Aviv, avant de les transporter vers des hôpitaux de la région. IMAGES
Services d'urgence sur le site d'une frappe de missile iranien à Bnei Brak, en Israël
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