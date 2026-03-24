Beñat Ortega, directeur général de Gecina , était l'invité de l'émission Ecorama du 24 mars 2026, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : la structure du portefeuille de Gecina, la dynamique du marché des bureaux parisiens, la gestion du départ d’un locataire majeur, les arbitrages entre bureaux et logements, ainsi que les perspectives financières et boursières du groupe.
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