De mystérieux panneaux publicitaires avec des titres de chansons de Céline Dion sont apparus dans la capitale relançant les spéculations sur des concerts à Paris de la chanteuse québécoise.
Céline Dion: de mystérieuses affiches relancent les spéculations sur des concerts à Paris
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