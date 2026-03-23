Le plus grand porte-avions au monde, l'USS Gerald Ford, victime en mer Rouge d'un incendie "non lié aux combats" au Moyen-Orient, arrive sur la base navale de Souda, sur l'île grecque de Crète. L'USS Gerald Ford se trouvait auparavant en mer Rouge pour participer aux opérations militaires contre l'Iran quand il avait été touché par un incendie dans "la buanderie principale" du navire le 12 mars, avait annoncé l'armée américaine. IMAGES
Grèce: Le porte-avions américain USS Gerald Ford arrive sur une base navale de Crète
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