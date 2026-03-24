Emmanuel Macron a martelé lundi qu'aucune "occupation" ne saurait assurer la "sécurité de qui que ce soit", dans un avertissement à Israël et son opération terrestre au Liban, alors qu'il inaugurait une exposition sur Byblos à l'Institut du monde arabe, à Paris.
Macron met en garde contre une "occupation" du Liban
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