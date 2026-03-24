Acheter un terrain à bâtir : démarches, types de terrains et points à vérifier avant d’acheter

information fournie par Tout sur mes finances • 24/03/2026 à 10:47

Acheter un terrain à bâtir est une étape clé dans tout projet de construction. Mais attention : entre terrain isolé, lotissement, viabilisation et règles d'urbanisme, chaque détail compte !

Dans cette vidéo, on vous explique tout ce qu'il faut savoir avant de vous lancer. Au programme :

Les trois critères d'un terrain constructible (PLU, sol, viabilisation)

Les deux grands types de terrains : lotissement vs secteur diffus

Les vérifications indispensables avant achat : état du sol, servitudes, risques naturels

La procédure d'achat : offre, compromis, délais de rétractation

Et les frais à prévoir : notaire, aménagement, raccordements

Acheter un terrain à bâtir, c'est avant tout préparer son projet avec rigueur et anticipation pour éviter les mauvaises surprises et bâtir sur des bases solides.

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