Acheter un terrain à bâtir : démarches, types de terrains et points à vérifier avant d’acheter

Acheter un terrain à bâtir est une étape clé dans tout projet de construction. Mais attention : entre terrain isolé, lotissement, viabilisation et règles d'urbanisme, chaque détail compte !
Dans cette vidéo, on vous explique tout ce qu'il faut savoir avant de vous lancer. Au programme :
- Les trois critères d'un terrain constructible (PLU, sol, viabilisation)
- Les deux grands types de terrains : lotissement vs secteur diffus
- Les vérifications indispensables avant achat : état du sol, servitudes, risques naturels
- La procédure d'achat : offre, compromis, délais de rétractation
- Et les frais à prévoir : notaire, aménagement, raccordements
Acheter un terrain à bâtir, c'est avant tout préparer son projet avec rigueur et anticipation pour éviter les mauvaises surprises et bâtir sur des bases solides.
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