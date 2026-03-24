Après près de dix ans de négociations, l'Union européenne et l'Australie ont conclu un accord de libre-échange. Un partenariat clé dans un contexte de tensions géopolitiques et de rivalités économiques accrues.
L'Union européenne et l'Australie signent un accord de libre-échange d'ampleur
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