Dans les coulisses de la Bibliothèque nationale de France, des restauratrices s'affairent sur une des cartes multiséculaires qui sont exposée aux côtés de dizaines d'autres mappemondes.
A la BnF, cartes mythiques et historiques retrouvent une jeunesse
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