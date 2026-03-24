"C'est derrière moi": l'attaquant star du Real Madrid, Kylian Mbappé, touché au genou gauche ces dernières semaines, s'est montré rassurant, affirmant être prêt à jouer avec les Bleus lors des matches amicaux contre le Brésil et la Colombie.
Mbappé rassurant sur son genou: "C'est derrière moi"
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