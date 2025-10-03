Plus de 900 nageurs ont participé à la traversée Dakar-Gorée, au Sénégal: "ça nous permet un peu de nous rappeler de l'histoire de Gorée avec l'esclavage qui est passé par là", dit Mamadou Ramata Diallo, qui en est à sa première participation.
Sénégal: participation record pour la traversée à la nage Dakar-Gorée
