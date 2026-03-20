Semaine de la francophonie : quand les romanciers font briller la langue française

information fournie par France 24 • 20/03/2026 à 17:07

En cette Semaine de la francophonie, pleins feux sur des auteurs qui font briller la langue française : une langue parlée par plus de 390 millions de locuteurs dans le monde, qui vient de passer en quatrième position des langues les plus pratiquées. Sonia Patricelli reçoit pour l'occasion la romancière Ernis, qui fait vivre le français par le slam et l’écriture. Cette amoureuse des mots, qui a grandi au Cameroun, fut lauréate du prix Voix d’Afrique 2022 pour son premier roman, "Comme une reine". À ses côtés, l’écrivain Guillaume Musso, l’un des auteurs français les plus lus et des plus traduits, qui publie "Le Crime du paradis", une enquête qui l’a déjà propulsé en tête des ventes.