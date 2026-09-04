Plus d'un milliard d'euros seront débloqués pour soutenir l'agriculture lourdement affectée par les canicules et la sécheresse de l'été, annonce la ministre de l'Agriculture Annie Genevard lors d'une conférence de presse à Paris.
Sécheresse: plus d'un milliard d'euros pour soutenir l'agriculture, annonce la ministre
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