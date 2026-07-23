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Ghana : pourquoi les accusations de sorcellerie continuent-elles de tuer ?

information fournie par France 24 23/07/2026 à 22:48

Six ans après le lynchage d'Akua Denteh, accusée de sorcellerie au Ghana, les défenseurs des droits humains dénoncent l'absence de protection effective des victimes. Malgré un texte adopté par le Parlement en 2023, aucune loi n'est entrée en vigueur pour criminaliser ces accusations. Pourquoi ce blocage ? Que vivent aujourd'hui les femmes contraintes de fuir leur village ? Fatimata Wane reçoit Habibatou Gologo, Directrice régionale adjointe en charge des campagnes au bureau d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale.

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