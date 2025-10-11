Des scènes de liesse éclatent à Antananarivo après que des groupes de soldats malgaches ont rejoint les manifestants dans les rues d'Antananarivo, après l'appel d'une unité de l'armée aux forces de sécurité à "refuser les ordres de tirer" sur les protestataires.
Scènes de liesse à Madagascar après le ralliement de soldats aux manifestants
