Gisèle Pelicot est arrivée mardi dans la salle d'audience, au palais de justice de Nîmes ainsi que l'accusé rejugé, Husamettin Dogan, au deuxième jour du procès en appel dit des viols de Mazan.
Procès en appel des viols de Mazan: Gisèle Pelicot dans la salle d'audience
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro