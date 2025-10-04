Des centaines de jeunes ont manifesté vendredi dans plusieurs villes marocaines à l'appel du collectif GenZ 212, réclamant pour le septième jour consécutif des réformes dans la santé et l'éducation et la fin de la corruption.
"Santé, éducation et emploi" : à Rabat, la jeunesse marocaine ne se démobilise pas
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro