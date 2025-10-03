Cette semaine, nous recevons Nicu Popescu, ancien vice-Premier ministre moldave tout juste élu député du parti pro-européen PAS. Il commente la récente victoire de son parti aux élections législatives en dépit des soupçons d’ingérences russes et accuse Vladimir Poutine de chercher à déstabiliser l’Union européenne
Nicu Popescu : "Poutine veut faire peur à l’Europe pour qu’elle se désunisse"
