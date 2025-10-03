Le Mucem a commencé à exposer une guillotine, tirée des réserves du musée marseillais, pour rendre hommage à Robert Badinter et son combat pour l'abolition de la peine de mort, à quelques jours de la panthéonisation de l'ancien garde des Sceaux, le 9 octobre.
Une guillotine exposée au Mucem en hommage à Badinter avant sa panthéonisation
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro