Budget: Lecornu a présenté "une copie très insuffisante", voire "alarmante", estime Faure

A sa sortie de l'Hôtel de Matignon, le premier secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure estime que le premier ministre Sébastien Lecornu a présenté "une copie très insuffisante", voire "alarmante sur le fond". SONORE
