Sanae Takaichi devient la première femme Première ministre du Japon, dans un pays où la politique reste largement dominée par les hommes. Conservatrice assumée, proche de l’ancien Premier ministre Shinzo Abe dont elle revendique l’héritage, cette figure de l’aile droite du Parti libéral-démocrate incarne un tournant aussi symbolique que risqué.
Sanae Takaichi, une dame de fer à la tête du gouvernement japonais
