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Sahel : la guerre entre djihadistes s'intensifie

information fournie par France 24 03/11/2026 à 17:36

C'est une guerre idéologique et une guerre de conquête territoriale. Depuis des années, le JNIM et l'Etat islamique au Sahel s'affrontent à cheval sur le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Mais depuis le mois de septembre, on assiste à des combats encore plus violents entre les 2 groupes. Les raisons et les conséquences avec Wassim Nasr.

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