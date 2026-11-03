C'est une guerre idéologique et une guerre de conquête territoriale. Depuis des années, le JNIM et l'Etat islamique au Sahel s'affrontent à cheval sur le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Mais depuis le mois de septembre, on assiste à des combats encore plus violents entre les 2 groupes. Les raisons et les conséquences avec Wassim Nasr.
Sahel : la guerre entre djihadistes s'intensifie
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