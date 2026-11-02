Huit ans après les effondrements d'immeubles insalubres rue d'Aubagne, dans le centre de Marseille, le procès en appel s'est ouvert lundi au tribunal judiciaire. "J'espère que la mort de nos êtres chers ne va pas rester dans l'oubli", témoigne Liliana Lalonde, la mère de l'une des huit victimes.
Marseille : ouverture du procès en appel des effondrements de la rue d'Aubagne
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