Victorieux 36-14 d'une Irlande vieillissante et empruntée jeudi soir au Stade de France, le XV de France a signé une démonstration de force pour son entrée en lice dans le Tournoi des six nations.
Rugby: le XV de France ouvre le Tournoi en corrigeant l'Irlande
