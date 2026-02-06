 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Rugby: le XV de France ouvre le Tournoi en corrigeant l'Irlande

information fournie par AFP Video 06/02/2026 à 12:35

Victorieux 36-14 d'une Irlande vieillissante et empruntée jeudi soir au Stade de France, le XV de France a signé une démonstration de force pour son entrée en lice dans le Tournoi des six nations.

Sport
Coupe du monde de rugby
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

Vidéos les + vues

1

L'astronaute Sophie Adenot veut "repousser" ses "limites" pendant sa mission sur l'ISS

information fournie par AFP 06 janv.
2
2

Nouvel album et tournée : le retour de BTS fait vibrer la K-pop

information fournie par France 24 05 févr.
3

Dépression Leonardo: un village inondé en Andalousie après de fortes pluies

information fournie par AFP Video 05 févr.
4

Macron accueille la présidente de la Commission européenne

information fournie par AFP Video 05 févr.
2
5

A Kinshasa, un "laboratoire de la mode" pour former la nouvelle génération de stylistes

information fournie par AFP Video 05 févr.
6

Top 5 IA du 05/02/2026

information fournie par Libertify 05:00
7

Emmanuel Macron dit à Sophie Adenot sa "fierté" avant son vol vers l'ISS

information fournie par AFP 05 févr.
2
8

Fin de New Start : un tournant majeur ?

information fournie par France 24 05 févr.
1

Municipales: Jean-Luc Mélenchon appelle à punir "sévèrement" les socialistes

information fournie par AFP Video 01 févr.
6
2

Iran: une attaque américaine déclenchera "une guerre régionale", prévient Khamenei

information fournie par AFP Video 01 févr.
3
3

Municipales: à Roubaix, LFI en terrain fertile mais pas conquis

information fournie par AFP 31 janv.
5
4

Derrière les lunettes du président Macron, les défis d'un savoir-faire français

information fournie par AFP 30 janv.
12
5

Le président élu du Chili au Salvador pour "étudier" le modèle carcéral

information fournie par AFP 30 janv.
1
6

Les plaintes s'accumulent en France dans le dossier des laits infantiles

information fournie par AFP 29 janv.
7

Affaire Epstein: "Un empire sexuel au service de qui ?"

information fournie par France 24 02 févr.
8

Dubaï, Madrid, Milan : ces villes qui déroulent le tapis rouge fiscal aux plus fortunés

information fournie par Ecorama 30 janv.
2
1

Trump s'attend à une faible résistance des Européens sur le Groenland, réunion à Davos

information fournie par AFP 20 janv.
42
2

Trump, or, Davos, Fed : une semaine tendue sur les marchés financiers ?

information fournie par Ecorama 19 janv.
2
3

Quelles perspectives pour 2026 ?

information fournie par Sycomore AM 15 janv.
4

Trump menace d'imposer des droits de douane de 200% sur les vins et champagnes français

information fournie par AFP Video 20 janv.
3
5

Loïc Cantin (président de la FNAIM) : "En France, l'immobilier rapporte plus à l'Etat que l'impôt sur le revenu !"

information fournie par Ecorama 21 janv.
2
6

Groenland : le rétropédalage de Trump apaise les marchés

information fournie par Ecorama 22 janv.
2
7

La présidente par intérim du Venezuela annonce une amnistie générale

information fournie par AFP 31 janv.
8

Le récap de la semaine du 26/01 au 30/01

information fournie par Libertify 31 janv.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank