Le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, a accusé lundi l'Iran de tenter "de prendre le monde en otage" avec ses frappes contre les pays du Golfe et en bloquant le détroit d'Ormuz.
Rubio accuse l'Iran de prendre le monde "en otage"
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro