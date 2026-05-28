RFI a lancé son service numérique en langue arménienne. Cette nouvelle offre disponible sur Instagram, TikTok et Facebook propose des contenus qui couvrent à la fois le quotidien des jeunes Arméniens, l'actualité de leur pays, ainsi que les grands enjeux régionaux, européens et internationaux, à l'approche du scrutin législatif en juin. Pour en parler, Astrig Agopian, responsable éditoriale de RFI en arménien, était sur le plateau de France 24.
RFI se lance en arménien sur les réseaux
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro