À la une de la presse ce mardi 20 octobre, le maintien de l’ordre en question, les renseignements qui contredisent le gouvernement sur le rôle de LFI, Donald Trump qui fait de la récupération politique et le mystère de la disparition de l’aviatrice Amelia Earhart.
Révélations Mediapart : "la fabrique de LFI comme bouc émissaire" du 17-Octobre
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