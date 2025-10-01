A la Une de la presse, mercredi 1er octobre, , les incertitudes sur la réponse du Hamas, pressé de toutes parts d’accepter le «plan de paix» de Donald Trump – sauf par l’Iran, qui continuer à défier l’ennemi américain et à réprimer toute forme de dissidence. Le discours de Pete Hegseth devant les généraux américains. Un projet de loi d’avant-garde contre les violences faites aux femmes en Espagne. Et le début d’octobre rose.
Réunion militaire aux Etats-Unis: "Quand un novice fait la leçon aux généraux"
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro