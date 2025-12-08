Les ministres de l'Intérieur de l'UE sont réunis à Bruxelles à l'occasion d'un Conseil "Justice et affaires intérieures". Ils discutent principalement d'un accord sur l'Annual Solidarity Pool, un mécanisme visant à répartir équitablement les responsabilités dans le domaine de l'asile. IMAGES
Réunion des ministres de l'Intérieur de l'UE pour discuter d'un accord sur l'asile
