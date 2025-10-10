Des citoyens brésiliens, qui avaient été arrêtés par Israël après avoir pris part à une flottille humanitaire à destination de Gaza, arrivent à l'aéroport de São Paulo. La flottille Global Sumud a pris la mer le mois dernier, transportant des politiciens et des militants vers Gaza, où, selon les Nations Unies, le renforcement du blocus israélien et l'offensive militaire incessante provoquent une famine.
Retour sur le sol brésilien pour des militants de la flottille pour Gaza Global Sumud
