Elles veulent "s'inviter là où elles ne sont pas invitées" : la militante écologiste française Camille Etienne et 5 autres activistes françaises et belges ont pris la mer mercredi matin, accompagnées de 3 navigatrices en voilier. Elles se dirigent vers Bélem au Brésil, où se tiendra la COP 30 dans un mois. L'équipage entièrement féminin entend représenter la société civile et faire entendre sa voix lors de cette COP, dans un contexte mondial de reculs environnementaux.
St-Nazaire-Bélem en voilier : un périple jusqu'à la COP 30 pour représenter la société civile
