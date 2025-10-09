Un homme tué par balle en plein jour à Marseille, deux interpellations

Des membres de la police scientifique sur une scène de crime après qu'un homme a été abattu en plein jour, à Marseille le 9 octobre 2025 ( AFP / Miguel MEDINA )

Un homme a été tué par balle jeudi en plein jour dans un quartier populaire du centre de Marseille et deux personnes ont été interpellées quelques heures après le meurtre, a-t-on appris auprès du parquet de Marseille.

À ce stade de l'enquête, il n'était pas possible de déterminer ni le motif ni les circonstances de cet homicide qui a eu lieu près d'une salle de sport dans la matinée dans le 3e arrondissement de Marseille.

Le parquet de Marseille a annoncé en fin d'après-midi l'interpellation de deux personnes sans donner plus de précision.

Il avait indiqué plus tôt avoir ouvert une enquête "des chefs d'assassinat en bande organisée, d'association de malfaiteurs criminels et destruction par moyen dangereux en bande organisée".

À la mi-journée, les forces de l'ordre avaient entièrement bouclé le secteur, les experts de la police scientifique effectuant des prélèvements devant la façade de la salle de sport, sous les regards d'une centaine de badauds.

"C'est pas vrai", a crié une jeune femme en pleurs qui s'est jetée sur les cordons de la police, avant d'être prise en charge par les pompiers.

Les marins-pompiers ont été appelés dès 11H08. "Un homme présentant plusieurs impacts de balles a été déclaré décédé par le médecin du SMUR", ont-ils précisé à l'AFP.

Le meurtre "s'est déroulé à proximité d'une salle de sport, il y a eu des impacts de balle sur sa vitrine", ont ajouté les pompiers, soulignant toutefois qu'il n'y avait pas eu d'autres "dommages collatéraux".

Le lien entre cet homicide et le narcobanditisme n'a pas encore été établi, mais Marseille est régulièrement secouée par des "narchomicides" sur fond de trafic de stupéfiants et de guerre des gangs pour le contrôle des points de vente de drogue dans la seconde ville de France.

Sur place, dans un quartier très passant, avec beaucoup de commerces et un hypermarché, les riverains affichaient leur accablement, avec des femmes en pleurs rassemblées à l'entrée d'une rue.

Prévenu par des amis qui se trouvaient dans la salle de sport, le député LFI Sébastien Delogu, présent sur place, a déclaré à l'AFP qu'il connaissait "personnellement" la victime.

"C'est un homme de 38 ans qui laisse quatre enfants derrière lui. Il allait rentrer dans la salle quand il s'est fait tuer", a-t-il affirmé.

"On voit bien que le tout sécuritaire n'amène aucun résultat. Ce qu'il faut et ce que je demande c'est plus de moyens pour la police de proximité, les juges et les magistrats", a-t-il dit

Pour Fatima, 51 ans, qui n'a pas souhaité donner son nom car elle habite dans le quartier, ne décolère pas.

"Je ne comprends pas comment on peut s'en prendre comme ça à quelqu'un en plein jour. Ils n'ont plus aucune limite", déplore la quinquagénaire qui était juste sortie faire des courses.