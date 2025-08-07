 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

[REPLAY] Jean-Marie Tritant (président d'URW) : "Oui, nos priorités sont la croissance et la rémunération des actionnaires !"

information fournie par Ecorama : La Grande Interview 07/08/2025 à 09:00

A l'occasion de la journée investisseur du groupe Unibail-Rodamco-Westfield (URW), et pour présenter son plan stratégique, Jean-Marie Tritant, président du directoire du géant français de l'immobilier commercial, était l'invité de l'émission Ecorama. Rediffusion du 15 mai 2025, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com

Valeurs associées

UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD
88,6800 EUR Euronext Paris +0,52%

Ecorama

Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie

Vidéos les + vues

1

Incendie dans l'Aude: au moins un mort et neuf blessés

information fournie par AFP Video 06 août
2

Incendie dans l'Aude: "Une catastrophe d'ampleur inédite" (Bayrou)

information fournie par AFP Video 06 août
5
3

L'armée israélienne sommée "d'exécuter" les prochaines décisions sur Gaza

information fournie par AFP 06 août
15
4

Hiroshima, 80 ans après la bombe, appelle le monde à abandonner l'arme nucléaire

information fournie par AFP 06 août
2
5

Top 5 IA du 06/08/2025

information fournie par Libertify 05:00
6

Netanyahu affirme qu'Israël doit vaincre "totalement" le Hamas à Gaza

information fournie par AFP 05 août
18
7

Paris: des familles sans abri devant l'Hôtel de Ville en quête d'un toit pour la nuit

information fournie par AFP Video 06 août
14
8

A Paris, au milieu des touristes, des familles sans abri en quête d'un toit pour la nuit

information fournie par AFP 06 août
10
1

La France larguera 40 tonnes d'aide sur Gaza à partir de vendredi (ministre français)

information fournie par AFP 30 juil.
17
2

Gaza: la Défense civile annonce la mort de 30 Palestiniens tués par des tirs israéliens

information fournie par AFP 30 juil.
2
3

Feux de forêt: François-Noël Buffet assiste à une réunion au Cogic

information fournie par AFP Video 31 juil.
4

Pluies à Pékin: 44 morts, les autorités admettent des "failles"

information fournie par AFP 31 juil.
5

Le ministre israélien des Affaires étrangères Saar accueille son homologue allemand Wadephul

information fournie par AFP Video 31 juil.
6

Feux de forêt: à la mi-saison estivale, déjà 15.000 hectares brûlés en France

information fournie par AFP 31 juil.
1
7

Trump juge "écoeurante" la dernière vague de frappes russes sur l'Ukraine

information fournie par AFP Video 01 août
2
8

Le Salvador adopte une loi permettant à Bukele de se présenter indéfiniment

information fournie par AFP Video 01 août
1

Boursolive / Une société à la loupe : Michelin

information fournie par BoursoBank 24 juin
2

Une nouvelle année positive pour les Bourses chinoises ?

information fournie par Boursorama 26 juin
1
3

Forte chaleur au travail : quels sont vos droits pendant l’été ?

information fournie par Ecorama 17 juil.
1
4

Serge Atlaoui, ex-condamné à mort en Indonésie, "très heureux" à sa sortie de prison

information fournie par AFP Video 18 juil.
5

Top 5 IA du 18/07/2025

information fournie par Libertify 19 juil.
6

L'armée française quitte le Sénégal, fin de sa présence permanente en Afrique de l'Ouest et centrale

information fournie par AFP 17 juil.
10
7

Top 5 IA du 17/07/2025

information fournie par Libertify 18 juil.
8

L'armée française quitte le Sénégal, fin de sa présence permanente en Afrique de l'Ouest

information fournie par AFP Video 17 juil.
1

2 commentaires

  • 18 mai 09:35

    Ecrit, je dirais : le papier ne refuse pas l'encre ! On est vraiment dans un monde futuriste et virtuel, alors que l'immobilier d'entreprise est en régression. Les gens qui rêvent les yeux ouverts sont dangereux. A suivre cette valeur pour vérifier si les propos tenus sont cohérents...
    Cours 77.90 euros le samedi 17 mai 2025.

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank