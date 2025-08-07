A l'occasion de la journée investisseur du groupe Unibail-Rodamco-Westfield (URW), et pour présenter son plan stratégique, Jean-Marie Tritant, président du directoire du géant français de l'immobilier commercial, était l'invité de l'émission Ecorama. Rediffusion du 15 mai 2025, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com
[REPLAY] Jean-Marie Tritant (président d'URW) : "Oui, nos priorités sont la croissance et la rémunération des actionnaires !"
Valeurs associées
|88,6800 EUR
|Euronext Paris
|+0,52%
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro