 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Réouverture prochaine de l'aéroport de Goma (RDC) pour des vols humanitaires (Macron)

information fournie par AFP Video 30/10/2025 à 19:43

Le président français Emmanuel Macron annonce la réouverture de l'aéroport de Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), pour des vols humanitaires "dans les prochaines semaines", lors de la clôture d'une conférence internationale à Paris.

Emmanuel Macron
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

Vidéos les + vues

1

Fumée au-dessus de Gaza après des frappes de l'armée israélienne qui dit reprendre la trêve

information fournie par AFP Video 29 oct.
2

Les Néerlandais aux urnes, test pour l'extrême droite en Europe

information fournie par AFP Video 29 oct.
3

Casse du Louvre: "les bijoux ne sont pas encore en notre possession" (procureure)

information fournie par AFP Video 29 oct.
4

Israël mène une nouvelle frappe à Gaza, après des raids nocturnes meurtriers

information fournie par AFP 29 oct.
3
5

Gaza: des raids israéliens font au moins 104 morts dont 46 enfants

information fournie par AFP Video 29 oct.
1
6

Melissa en Jamaïque : un ouragan d'intox sur les réseaux sociaux

information fournie par France 24 29 oct.
7

Rob Jetten, ex-athlète champion précoce de la politique néerlandaise

information fournie par AFP 29 oct.
8

Tanzanie : des élections sans opposition, couvre-feu à Dar es Salam

information fournie par France 24 29 oct.
1

Zelensky se dit "réaliste" sur les chances d'obtenir des Tomahawk de Trump

information fournie par AFP Video 18 oct.
2

La tempête Benjamin fait une victime en Corse, peu de dommages ailleurs

information fournie par AFP 23 oct.
3

Rubio en Israël, avertissements américains sur une annexion de la Cisjordanie

information fournie par AFP 23 oct.
6
4

Top 5 IA du 23/10/2025

information fournie par Libertify 24 oct.
5

Famine à Gaza: la situation reste "catastrophique"(OMS)

information fournie par AFP Video 23 oct.
6

Famine à Gaza: pas d'amélioration depuis la trêve, la situation reste "catastrophique", dit l'OMS

information fournie par AFP 23 oct.
4
7

Premier pas timide de l'UE vers l'utilisation des avoirs russes au profit de l'Ukraine

information fournie par AFP 24 oct.
29
8

Affaire Grégory: arrivée de Jacqueline Jacob, entendue par la cour d'appel de Dijon

information fournie par AFP Video 24 oct.
1

Budget : le message de S&P sera-t-il entendu ?

information fournie par Ecorama 21 oct.
3
2

Les députés LR ne voteront pas "automatiquement" le budget du gouvernement, prévient Wauquiez

information fournie par AFP 21 oct.
8
3

Les députés LR ne voteront pas "automatiquement" le budget du gouvernement, prévient Wauquiez

information fournie par AFP Video 21 oct.
3
4

Le lundi, c'est private equity : quelles différences entre growth capital et venture capital ?

information fournie par Boursorama 20 oct.
5

Taxe sur les holdings : pire que l’ISF ?

information fournie par Ecorama 21 oct.
6

Vincent Mortier (Amundi) : "L'or à 5000 ou 6000 dollars, ce n'est pas irréalisable !"

information fournie par Ecorama 15 oct.
7

A la peine, les viticulteurs californiens abandonnent leurs vignes

information fournie par AFP 19 oct.
6
8

Top 5 IA du 17/10/2025

information fournie par Libertify 18 oct.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank