Le président français Emmanuel Macron annonce la réouverture de l'aéroport de Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), pour des vols humanitaires "dans les prochaines semaines", lors de la clôture d'une conférence internationale à Paris.
Réouverture prochaine de l'aéroport de Goma (RDC) pour des vols humanitaires (Macron)
