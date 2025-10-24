 Aller au contenu principal
Émeutes de 2005 : Clichy-sous-Bois, une ville sortie de l’urgence ?

information fournie par France 24 24/10/2025 à 11:00

Le 27 octobre 2005, trois jeunes de Clichy-sous-Bois, en banlieue parisienne, fuient un contrôle de police. Zyed Benna et Bouna Traoré trouvent refuge dans un transformateur électrique... et n'en sortiront pas vivants. Leur ami, Muhittin Altun, est grièvement brûlé. Ce drame secoue les quartiers populaires de France, révélant le malaise profond des banlieues. Vingt ans plus tard, pour Billet Retour les équipes de "Pas 2 Quartier" sont allées à la rencontre des habitants d'une ville, à première vue, transformée. Clichy-sous-Bois est-elle sortie de l’urgence ? Reportage de Ségolène Malterre et Melina Huet.

L'offre BoursoBank